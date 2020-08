Weduwe ontroostbaar na diefstal van telefoon vol foto's van echtgenoot: ‘Dit doet zo zeer’

Haar man (63) is vier weken overleden aan de gevolgen van kanker. De telefoon van de vrouw, die in de blauwe schoudertas zat, staat vol met dierbare foto's van hem.

,,Het is heel erg belangrijk voor haar dat de tas gevonden wordt”, vertelt haar dochter. ,,Ze is heel emotioneel. In haar dagboek heeft ze alles opgeschreven over het verdriet van afgelopen weken, en tekeningen gemaakt. Dit doet zo zeer. Misschien ligt ’t wel ergens in de sloot.” Het echtpaar was bijna 40 jaar samen, waarvan 36 jaar getrouwd.