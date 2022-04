Weinig over van auto na eenzijdig ongeluk in Laag-Soeren, bestuurder gewond

Indiase studenten spelen cricket­toer­nooi in Velp: ‘Thuis is het wel warmer, maar het is fijn om hier de sport te doen’

VELP – Op een grasveld achter het gebouw van de hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, vindt een bijzonder evenement plaats. Een crickettoernooi tussen Indiase studenten van de twee hogescholen. Een sport die in Nederland amper bekend is.

24 april