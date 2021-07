Werk aan snelweg A348 is begonnen, snelweg dicht van Velp naar Dieren

ARNHEM/ DIEREN - De provincie Gelderland is op deze zondag begonnen met groot onderhoud aan de A348 tussen Velp en Dieren. In de eerste fase is er geen verkeer mogelijk van Velp naar Dieren, wel andersom. Het Velpse bedrijventerrein De Beemd blijft altijd bereikbaar. De totale opknapbeurt duurt tot 22 oktober.

De werkzaamheden komen neer op het vervangen van het asfalt en het uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Doordat gebruik wordt gemaakt van gerecycled asfalt, moet de meest duurzame snelweg van Nederland tot stand komen.



De aannemer die de klus uitvoert is Boskalis. Dit bedrijf gaat 98 procent van het asfalt van de A348 hergebruiken. Dit gebeurt via een nieuwe elektrische asfaltcentrale, de Helice.

Gerecycled asfalt

Deze centrale staat op het terrein van ontzander K3 Delta in de Havikerwaard, de polder in de buurt van de A348. Zo hoeven de vrachtwagens minder ver te rijden.



De Helice produceert nieuw asfalt uit gerecycled asfalt met 90 procent minder CO2 uitstoot dan een reguliere asfaltcentrale. Bovendien heeft de asfaltcentrale ongeveer 41 procent minder energie nodig dan reguliere gasgestookte centrales.

Stillere brug

Tegelijk met de werkzaamheden aan de A348 wordt ook groot onderhoud uitgevoerd aan de Middachterbrug bij De Steeg. De bewoners van het dorp ervaren nu geluidsoverlast door het over de brug rijdende verkeer. Naast het asfalt op de brug worden ook de voegovergangen vervangen. Er komen nieuwe die stiller zijn.



In de berm van de A348 komt een glasvezelnetwerk. De praktijk zal moeten uitwijzen welke toegevoegde waarde een dergelijk netwerk heeft op het beheer en onderhoud van de weg. Zo wordt gebruik gemaakt van een systeem om onderhoud te voorspellen, sensoren die verkeersdrukte meten en slimme camera’s die naast verkeer ook flora en fauna in beeld kunnen brengen.

Geluidsscherm

Het laatste onderdeel van het groot onderhoud is een praktijktest ter hoogte van de parkeerplaats Valewaard met biobased materialen. Vaak zijn dit restmaterialen uit verschillende productieprocessen. De restproducten krijgen meer waarde door ze te gebruiken voor bijvoorbeeld hectometerpaaltjes, bankjes en vuilnisbakken. Door de restproducten te gebruiken wordt de uitstoot van CO2verminderd.



Het geluidsscherm langs de A348 ter hoogte van Velp wordt pas volgend voorjaar vervangen. Inwoners van het dorp geven aan dat het geluidsscherm onvoldoende werkt. De provincie onderzoekt daarom hoe de situatie verbeterd kan worden.

Volledig scherm De A348 is afgesloten van Velp in de richting van Dieren. Nu kan er gewerkt worden. © DG

Werk wordt uitgevoerd in verschillende fases

De eerste fase van de werkzaamheden duurt tot en met 14 augustus. In die periode is het niet mogelijk over de weg van Velp naar Dieren te rijden (wel andersom). Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A12, N338 en N317.



In het weekend van 14 en 15 augustus is er een ‘ombouwweekend’. Een deel van de vangrail wordt dan weggehaald om verkeer in twee richtingen mogelijk te maken. Tussen zaterdag 14 augustus 07.00 uur en maandag 16 augustus 06.00 uur zit de A348 dicht tussen Velp (afrit 1) en Dieren. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A12, N338 en N317.



De tweede fase van de werkzaamheden begint op 16 augustus en zal duren tot de avond van 12 september. Tussen 16 augustus 06.00 uur en 10 september 22.00 uur kan verkeer in beide richtingen gebruik maken van de A348. Voor elke richting is een rijbaan beschikbaar. Verkeer vanaf de richting Dieren kan geen gebruik maken van de op- afritten, alleen oprit Velp (oprit 1) richting Arnhem is open. Verkeer van knooppunt Velperbroek richting Dieren kan gebruik maken van alle afritten en oprit 3 bij de Steeg. De overige opritten zijn gesloten.

Weekend helemaal dicht

Tussen vrijdag 10 september 22.00 uur en zondag 12 september 23.59 uur is de A348 in zijn geheel afgesloten voor verkeer in beide richtingen. De verkeersmaatregelen zijn dan gelijk aan het weekend van 14 tot en met 16 augustus. In dit weekendworden de laatste werkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd en wordt de belijning aangebracht. Ook keren de vangrails terug die voor fase 2 zijn wegggehaald.

Vangrail

Het Velpse industrieterrein de Beemd blijft tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar. Bestemmingsverkeer kan via knooppunt Velperbroek naar de afrit voor de Beemd rijden. Verkeer vanaf de Beemd vervolgt zijn weg via de A348 en rijdt via afrit 1 (Velp) en de A348 terug naar knooppunt Velperbroek. Vervolgens kan de omleidingsroute via de A12, N338 en N317 gebruikt worden.



Tussen 12 september en 22 oktober wordt de vangrail van de A348 vervangen. Tijdens deze werkzaamheden is er over een lengte van een kilometer steeds één rijstrook afgesloten. De afsluiting verplaatst zich aan de hand van de plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden. Verkeer heeft hier beperkt hinder van.

Volledig scherm De opritten in de richting van Dieren/Zutphen zijn afgesloten. Hier de oprit bij De Steeg. © DG