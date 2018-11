Werkstraf geëist tegen politieman die overstekende fietser aanreed

De politieman was met blauwe zwaailichten, zonder sirene op weg naar een ongeval. Hij reed met een snelheid van ruim zestig kilometer per uur de kruising van de Deventerstraat met de Noorderlaan op en ging daarbij volgens het Openbaar Ministerie door rood.

‘Niet onvoorzichtig’

,,Vreselijk dat dit is gebeurd. Dat zo’n man nu beperkingen heeft”, aldus de politieman op de zitting in Arnhem. Hij vindt niet dat hij onvoorzichtig was. Volgens hem ging hij niet door rood, maar was het licht nog op oranje en kon hij nog mee. ,,Ik heb goed gekeken, maar daarmee de fietsers over het hoofd gezien.”