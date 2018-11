Werkstraf van 60 uur voor politieagent na aanrijding met overstekende fietsers

Rhedenaar Ruben Konings op exotische jacht naar ATP-pun­ten

15 november Het is moeizaam bellen met Maputo. In de hoofdstad van Mozambique heeft Ruben Konings zich deze dagen verschanst in het Maputo-hotel. Waar de nachten comfortabel zijn maar de internetverbinding hapert. De Rhedenaar (20) speelde onlangs in Turkije, nu twee toernooien in het zuidoosten van Afrika en later deze maand gaat de reis naar Tunesië. De wereld over op puntenjacht.