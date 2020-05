Werkzaamheden aan stoplichten op Velperbroekcircuit: situatie ‘levensgevaarlijk’

Burgemees­ters grijpen in vanwege drukte: ‘Afstand houden was daar niet meer mogelijk’

21 mei ARNHEM/RENKUM/RHEDEN - Het mooie weer op Hemelvaartsdag brengt mensen massaal naar buiten. Op sommige plekken is het zo druk dat er is ingegrepen. In Renkum werd het strand bij het Gat van Moorlach afgesloten. Op de pontjes over de IJssel is een maximum aantal passagiers ingevoerd.