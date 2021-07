Wie reed gewoon door nadat hij een andere wagen de greppel in reed in Dieren?

Verhoogd risico op natuurbran­den: brandweer patrouil­leert met vliegtuig boven de Veluwe

16 juni In een groot deel van het land geldt volgens de brandweer een verhoogd risico op natuurbranden door de droogte en de warmte. Sinds woensdag is fase 2, extra alertheid, overal van kracht, behalve in het noorden van het land, in Noord-Brabant en in Zeeland. Boven de Veluwe patrouilleert zelfs een vliegtuigje met een brandweerverkenner aan boord.