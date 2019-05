Wielrenner raakt gewond door botsing met scooter

VIDEO Vrachtwa­gen kantelt op A348 bij Velp, snelweg uren dicht

13:46 ARNHEM - Een vrachtwagen is donderdagavond kort voor 21.30 uur gekanteld op de snelweg A348 bij Velp. De chauffeur raakte bekneld en kon pas na enige tijd worden bevrijd. De snelweg werd afgesloten in de richting Dieren en was na middernacht nog dicht.