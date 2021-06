Wilders boos over taakstraf voor man die hem met dood bedreigde: ‘Dit is geen straf, maar een beloning’

Karin en Gerard druk met de trommels en blote baby’s van ‘architec­tuur­i­coon’ Middachten

15 juni DE STEEG - Thuiswerken is er niet bij voor de Belgische restauratrice Karin Keutgens. Vorige week is zij samen met haar collega Bernard Delmotte begonnen met de restauratie van het stucwerk in de koepel van kasteel Middachten in De Steeg. Een klusje dat je maar aan weinigen kunt toevertrouwen.