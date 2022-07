Wol van de schaapskudde, hout uit Laag-Soeren: het gemeentehuis van Rheden wordt zo lokaal als wat

Spannend of na de zomer voor elke klas een juf of meester staat: werving van leerkrach­ten gaat in de vakantie door

ARNHEM - Het wordt spannend of na de zomervakantie voor elke klas in het basisonderwijs een meester of juf staat. Lang niet alle vacatures zijn gevuld. ,,Op het nippertje vertrekken nog leerkrachten naar andere scholen”, zegt Hannelore Bruggeman, directeur van Scholengroep Veluwezoom. De werving van nieuwe docenten gaat in de zomervakantie door.

21 juli