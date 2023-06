Zandkoekjes met bodemleven, hoe smaken die?; zomer lang feest met de IJsselbiënnale

Kadehuis verrijst bij Nederrijn en Jansbeek in Arnhem: ‘Hittebestendig wonen’ met een ‘catwalk’ naar horeca

‘Het Kadehuis’ aan de Jansbeek en de Nederrijn in Arnhem begint vorm te krijgen. De 57 luxe appartementen in het markante gebouw op de hoek van de Nieuwstraat, Trans en Rijnkade in Arnhem zijn al verkocht, de oplevering wordt dit jaar verwacht. In combinatie met horeca moet het een nieuwe ‘bruisende hotspot’ van Arnhem worden, zo jubelt AM Vastgoed.