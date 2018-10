Zanger Bram Boender treedt op in eigen dorp Dieren: ‘Gekkenhuis’

Bram Boender (22) is een Dierenaar, maar hij woont tijdelijk met zeven andere jonge artiesten in het House of Talent in Hilversum. Wie van hen het meeste teweegbrengt op sociale media én het meeste geld verdient met zijn muziek, wordt de winnaar. Over ruim een week staat Bram Boender samen met Waylon in Ahoy in Rotterdam.