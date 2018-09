Zo klinkt het geluid van de zoevende kabelbaan in De Steeg

Ontslagen leraar die geslachts­deel toonde: 'Had me nooit zover moeten laten gaan'

7:07 DIEREN - De per direct ontslagen docent (51) van scholengemeenschap Het Rhedens in Dieren heeft via zijn mobiele telefoon zijn geslachtsdeel getoond aan een minderjarig meisje, een oud-leerlinge van hem van ‘16 of 17 jaar’. De man is een voormalige vertrouwenspersoon van de school.