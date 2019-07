Zorginspectie voert druk op: dwangsom voor Regina in Velp

De inspectie gaf Regina in november 2018 een aanwijzing, waarin stond dat Regina binnen zes maanden verbeteringen moest doorvoeren. De inspectie constateerde indertijd dat door een gebrek aan methodisch en multidisciplinair werken, ook in het zorgdossier, de zorg onvoldoende doeltreffend en doelmatig is.

Kwaliteitsmonitor nauwelijks gebruikt

Tijdens een bezoek in mei bleek dat Regina nog steeds tekort schiet. Zo bleken de zorgverleners te weinig bekend zijn met ‘methodisch werken’. Daarbij gaat het om het verzamelen van informatie, het vaststellen van (zorg)behoeften of verpleegkundige diagnosen, het bepalen van doelen, het vaststellen en plannen van activiteiten, het uitvoeren van de activiteiten volgens planning, evalueren en zo nodig bijstellen van de zorg en ondersteuning. Ook gebruikt Regina de kwaliteitsmonitor, die het bestuur nodig heeft om de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren, niet of nauwelijks.

Van Erp: ,,We zijn er druk mee bezig om aan alle criteria te voldoen. We hebben extra mensen ingezet om alles op orde te krijgen. Het schort bij ons niet aan de kwaliteit van zorg, maar aan het vastleggen van het proces van werken. We documenteren onder andere te weinig. Dat komt omdat we een klein huis zijn. We zijn gewend om elkaar mondeling over van alles en nog wat rondom de zorg van de cliënten op de hoogte te brengen. Om dat schriftelijk te doen, zit nog niet in onze DNA, maar daaraan wordt hard gewerkt.”