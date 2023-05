Zoveel elektrische voertuigen zijn er in de gemeente Rheden

Update Man die voor politie vluchtte met handboeien om, alsnog gearres­teerd; handboeien ook terecht

De man die woensdagochtend 3 mei in Arnhem geboeid en al wist te ontsnappen aan een arrestatie door de politie is maandag alsnog in de kraag gevat. Opnieuw liep hij tegen de lamp bij een voertuigcontrole en opnieuw deed hij een poging aan de politie te ontkomen. Ditmaal tevergeefs.