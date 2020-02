Zwaailichten van brandweer Dieren maken Jason (2) en zijn ouders blij

Eigenaar remise zat bij de verkeerde vergade­ring: ‘Ik dacht steeds: wanneer komt mijn onderwerp nou?’

22 februari DE STEEG - Jan van der Kamp had bij de vergadering willen zitten over de locomotiefremise in de Havikerwaard, die zijn eigendom is. Maar hij zat in het gemeentehuis in De Steeg een deur verder bij de Rhedense gemeenteraadsvergadering. ,,Ik dacht steeds: wanneer komt mijn onderwerp nou?"