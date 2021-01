17-jarige opgepakt voor gooien zwaar vuurwerk in brievenbus woning Achterberg

Vergissing bij eerste vuurwerk­bom Achterberg: politie vermoedt dat woning buren doelwit was

15 december ACHTERBERG - De politie denkt dat de vuurwerkbom die explodeerde in een woning in Achterberg was bedoeld voor de buren. Een week later was die woning aan de Weide het doelwit van een aanslag met zwaar vuurwerk.