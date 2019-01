Aangeklaagde bestuurder failliete voetbalclub VVA’71 spreekt van complot

Van Kouterik ging woensdag bij de rechter in Utrecht voor het eerst in op zijn rol in de kwestie.



De man uit Achterberg ontkent dat hij schuldig is aan de financiële misère bij de club uit het kleine Rhenense dorp die jarenlang uitkwam in de hoofdklasse van het amateurvoetbal. Hij heeft na het faillissement van de club in 2015 daar nooit een toelichting op willen geven.



De curator van de voetbalclub houdt de voormalige directeur van Permar aansprakelijk voor de schulden van honderdduizenden euro’s die zijn ontstaan. Zij vindt dat Van Kouterik de schulden moet betalen, maar kreeg tot nu toe geen geld los bij hem.