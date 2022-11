Aannemer Cornelis R. hangt 21 maanden straf boven het hoofd: 'Was heel geraffineerd bezig’

Update Bosnische beer Mila veilig in Rhenen aangekomen: ‘Ze is nieuwsgie­rig, dat is altijd een goed teken’

De 7-jarige vrouwtjesbeer Mila die in de nacht van dinsdag op woensdag na een lange reis vanuit Bosnië-Herzegovina in Rhenen is aangekomen, gaat eerst een maand in quarantaine. Daarna krijgt ze als elfde beer een plek in het Berenbos van Ouwehands Dierenpark.

5 oktober