Aanstaand vertrek van pandajong Fan Xing zorgt voor knoop in de maag bij Ouwehands

Zelf heeft Fan Xing waarschijnlijk niet eens door dat hij over een maand of acht verhuist, weg van zijn moeder en van Ouwehands Dierenpark waar hij is opgegroeid. Het is de afspraak die geldt voor elke panda die in het Rhenense park is geboren. Schijnbaar onbezorgd rolt het pandajong over zijn moeder heen, die hem op haar beurt liefkozend in zijn oor bijt.

Bijna volwassen

,,Het is goed zo’’, zegt José Kok, manager zoölogie van het dierenpark. ,,Fan Xing wordt in mei 2 jaar en is bijna volwassen. Panda’s zijn solitaire dieren en in de natuur gaan ze rond deze leeftijd ook weg bij hun moeder.



Met zijn vertrek bootsen we dus zo goed mogelijk de natuur na. Dat is wat we willen. Hij is er straks aan toe en zijn moeder ook. Betekent trouwens niet dat het mij niet aangrijpt, hoor. Natuurlijk voel ik een knoop in m’n maag als ik eraan denk dat hij hier straks niet meer is.’’