Achterberg in angst na tweede vuurwerkaanslag in week tijd: ‘Dit is normaal zo’n rustig dorp, met hele lieve mensen’

Burgemees­ters in de Vallei willen duidelijk­heid over mondkapjes­plicht

10 oktober EDE - Duidelijkheid. Dat is wat de burgemeesters in de Vallei bepleiten als het gaat om het dragen van mondkapjes in de publieke ruimtes. ,,Onduidelijke regels maken mensen slordig en daarmee verdwijnt ook draagvlak voor andere maatregelen’’, zegt burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal.