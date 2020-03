Antoinette verkocht haar bedrijven en werd schrijver: ‘De financiële wereld geeft stof genoeg voor thrillers’

Het geld klotste tegen de plinten, eind jaren 90. Iedereen kocht een huis. Had je al een huis, dan kocht je er gewoon eentje bij. Het kon niet op, beloofden de banken.



In 1997 zat Antoinette Kalkman, zwanger van haar eerste kind, op de zolderkamer te filosoferen over die hoerastemming in het bank- en verzekeringswezen. Als ze de zakken met geld maar hoefden binnen te harken, waarom kwam er dan niet wat meer rek in die negen-tot-vijfmentaliteit?



Jammer dan

,,Een vraag buiten kantooruren? Jammer dan’’, herinnert Kalkman (55) uit het Utrechtse Elst zich. Je hypotheek­offerte binnen een dag in huis? ,,The system says no. Dat werk. En het systeem zei vaak ‘nee’. Banken waren allesbehalve klantvriendelijk. Dat stoorde me enorm.”



Kalkman, die destijds freelance advieswerk deed voor een verzekeringsmaatschappij, kocht zo’n uitschuifbaar computertafeltje bij Ikea. Vanachter dat tafeltje zette ze de FlexFront Groep op. Een soort vliegende keep, in te huren door banken en financieel adviseurs.



Jonge moeders

Ze nam vooral vrouwen aan, jonge moeders, die graag vanuit huis wilden werken. ’s Avonds en in het weekeinde? Kom maar door met die ‘lastige’ uren. Kalkman klopte iedereen in een Excel-rooster in en daar had je het: een bedrijf dat wél altijd de telefoon opnam.



Het succes dat ze daarmee boekte voor haar klanten zong snel rond en Kalkman liet zich daarna door meerdere banken tegelijk inhuren. ,,Het ene moment waren we Florius, en dan weer ABN.”