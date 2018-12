Auto rijdt winkel binnen in Rhenen

Politieon­der­zoek naar kogel in gemeente­huis Rhenen stopgezet

4 december RHENEN - Het is inmiddels bijna drie maanden geleden dat er een kogelgat in een raam van het gemeentehuis in Rhenen werd aangetroffen. En zo ook de bijbehorende kogel in het gebouw zelf. In de tussentijd is het onderzoek stopgezet, omdat de politie niks kon vinden wat zou kunnen leiden naar degene die geschoten heeft.