Automobilist (31) liet fietser in Rhenen na aanrijding hulpeloos op straat achter: ‘Dacht dat ik verkeersbord had geraakt’

blog Ook in het kleine Wageningen kan je goed de weg kwijt zijn

Voor alles is een eerste keer. Sommige dingen doe je daarna heel vaak, andere nooit of vrijwel nooit. Van de week moest ik aan een van die eerste keren denken na een belletje met de organisatie van de Algemene Introductie Dagen (AID). Die leren vanaf vrijdag aan ongeveer 2200 studenten hoe Wageningen in elkaar zit en wat je er allemaal kan doen, naast je studie.