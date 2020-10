Automobilist laat zich afleiden door navigatie en rijdt vol een tuin in bij Rhenen

Rhenen bemoeit zich niet meer met ‘aanstoot­ge­ven­de’ posters in bushokjes na gedoe om Second Love

17 september RHENEN - Het Rhenense stadsbestuur gaat zich niet meer bemoeien met advertenties in bushokjes zoals posters van Second Love. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat burgemeester Hans van de Pas heeft laten doen.