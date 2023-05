Automobilisten gaan in juni een beroerde week tegemoet in Rhenen, Lijnweg dicht en brug afgesloten

Stijn en Eefke zegden baan op, verkochten huis en trekken nu door Europa: ‘We moesten dit doen’

Veel mensen dromen op vakantie weleens weg en mijmeren over een leven in het buitenland. Maar verder dan fantaseren komen de meesten niet. Stijn en Eefke uit Maarsbergen zetten de stap wél. Ze verkochten hun huis, schaften een camper aan en reizen nu door Europa. Samen met hun zoons van 8 en 4 jaar. ,,We hebben niet meer de stress van het dagelijks ritme. Dat missen we niet.”