Bekijk hier de vertederende beelden van twee drinkende ijsbeerjonkies in Rhenen

De jonkies, die in eind november zijn geboren, zijn nog niet groot genoeg om naar buiten te gaan. Bezoekers van de dierentuin moeten dus nog even geduld hebben, voordat ze dit mooie tafereel zoals in 2015 in Rhenen kunnen aanschouwen .

Kraamkamer

De baby’s verblijven in de kraamkamer in het dierenpark en zullen daar ook de komende maanden blijven. De kamer bootst de situatie in het wild na.



Verzorgers kunnen de ontwikkeling van de beren alleen volgen via camera’s. De jongen komen volgens plan pas in het voorjaar naar buiten. Volgens het dierenpark waren de jongen meteen ‘levendig’ en dronken ze goed bij hun moeder.