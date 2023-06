Bewolkt weer in Rhenen vandaag

Opnieuw onderzoek in woning Elst waar het lichaam van Wim (57) maanden­lang werd verborgen

De forensische opsporing was donderdag opnieuw aanwezig in de woning aan het Colosseum in Elst waar afgelopen mei het stoffelijk overschot van de 57-jarige Wim werd aangetroffen. De politie meldde dat er vandaag aanvullend forensisch onderzoek in de betreffende woning werd uitgevoerd.