Bewolkte dag in Rhenen

column sanne heymann Met een frisse hondenblik door je eigen buurt wandelen

Het is zover. Na een paar jaar praten, er af en toe over fantaseren, en er steeds vaker écht over nadenken, hebben we sinds vorige week een hond. Een verlate corona-aanschaf, die op dit moment vooral door de katten als een plaag wordt gezien. Alleen dan uit Spanje in plaats van uit China.