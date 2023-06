Bewolkte dag in Rhenen

Werk aan de kerk in Opheusden: een nieuw dak, met minder zonnepane­len dan gehoopt

,,Het zag er al meer dan tien jaar niet uit, zo smerig dat ze waren”, zegt koster Mannes Meijering van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland in Opheusden. ‘Ze’ zijn de dakpannen op het kerkgebouw aan de Burgemeester Lodderstraat in het dorp. Of, correctie, dat waren de dakpannen: inmiddels is er een forse vervangingsoperatie gaande.