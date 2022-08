Bewoners Elisabethplantsoen balen van blokkerende vrachtwagens, SGP stelt vragen

natuur van nabij Het is weer bosbessen­tijd: ‘Plukken mag, maar voor eigen gebruik’

Overal kom je in deze regio bosbessenstruiken tegen, de bossen hier in deze omgeving zijn er rijk mee bedeeld. De bloei begint in april en eindigt in juni. Mocht er een late nachtvorst komen, bevriezen de bloemen en komen er net als bij fruitbomen geen vruchten.

3 juli