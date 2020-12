Bijna alle bewoners verzorgingshuis in Rhenen besmet met corona

Van der Pas stond stil bij de ernstige situatie in zijn gemeente. ,,Die is allerbelabberdst’’, aldus de burgemeester. ,,We staan landelijk in de top 3 met het aantal positieve besmettingen.’’ Hij voegde eraan toe dat Amsterdam en Rotterdam weliswaar absoluut hogere aantallen hebben, maar dat Rhenen relatief enorm slecht scoort .

Besmettingen in alle lagen van de bevolking

De besmettingen komen volgens Van der Pas voor in alle lagen van de bevolking en bij alle leeftijden. Eerder raakten vooral jongeren besmet. ,,En waar we het meest bevreesd voor waren, is dat er mensen in verzorgingshuizen besmet zouden raken. Dat is nu dus gebeurd.’’ Hij wees ook op een uitbraak bij Zideris (waar mensen met een verstandelijke beperking wonen. ,,Die is nu gelukkig grotendeels achter de rug.’’