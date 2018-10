Binnenkort uit eten in markant oud wit hotel onderaan de Grebbeberg

Veel plannen, weinig actie rond LHB­TI-emancipa­tie: Rhenen en Veenendaal scoren matig

12 oktober In veel Utrechtse gemeenten spreken bestuurders en politici mooie woorden over seksuele diversiteit. Maar in de praktijk leiden die woorden nog zelden tot concrete beleidsstappen op het gebied van de LHBTI-emancipatie.