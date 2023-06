Boeteregen bij grote verkeerscontrole: bestuurder moet auto inleveren na vijfde overtreding

Hans organiseer­de tal van evenemen­ten en vindt geen opvolger: ‘Jongeren, steek de handen uit de mouwen’

Hans Burgersdijk (77) organiseerde van 1984 tot 2020 meer dan 350 sportevenementen in de Vallei. De legendarische van Berg tot Berg race van Wageningen naar Rhenen is hier de bekendste van. Sinds hij zelf begonnen is met eventorganisatie, ziet hij het aantal initiatieven in zijn regio fors afnemen. Hij wil de jongere generaties aansporen om zelf ook de handen uit de mouwen te steken voor de gemeenschap.