Bosnische beer Mila veilig in Rhenen aangekomen: ‘Ze is nieuwsgierig, dat is altijd een goed teken’

VIDEO Bruine beren Ljalja en Malysh voelen in Ouwehands voor het eerst zachte grond onder hun poten

De bruine beren Ljalja en Malysh voelden vrijdag in het Rhenense Berenbos in Ouwehands Dierenpark voor het eerst zachte grond onder hun poten. Na een jarenlang verblijf in een veel te klein hok in een Oekraïense speeltuin, en een quarantaineperiode van ruim een maand, ging gisteren het hek naar hun nieuwe leefomgeving wagenwijd open.

11 december