Bouw Rhenens vakantiepark uitgesteld om één gekapte boom: discussie over compensatie van schade aan de natuur

Emna (8) heeft woonkamer al verruild voor grote zalen: ‘Energie belangrij­ker dan lijken op Tina Turner’

Wie zijn of haar dromen waar wil maken, kan maar beter vroeg beginnen. Zeker als je ervan droomt om een ster te worden. Emna Darmouli uit het Utrechtse Elst is in ieder geval aardig op weg. Ze is pas acht jaar, maar heeft nu al een rol in de musical over het leven van Tina Turner.

22 augustus