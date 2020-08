Brandweer knipt dak van auto om bestuurder te bevrijden na ongeluk op N233, weg voorlopig dicht

Met ‘gepaste stilte’ kreeg Rhenen zijn stadspoort dankzij een oplettende conserva­tor

10 juli RHENEN - De Rijnpoort van Rhenen is weer thuis in de stad waar het schilderij hoort. Het werk uit 1838 belandde dankzij een oplettende Laurens Schoemaker in Rhenense handen. Hij zag het ‘onbekende werk’ bij een veiling. ,,En toen moesten we heel voorzichtig en stilletjes te werk gaan.”