Brandweer knipt dak van auto om bestuurder te bevrijden na ongeluk op N233

Ambulancepersoneel heeft zich over de gewonde bestuurder ontfermd. De persoon is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance.



Een personenauto kwam rond 18.00 uur vermoedelijk in de berm van de Cuneraweg. Door het tegensturen is de auto vervolgens op de andere rijbaan gekomen.



Daar reed net de andere auto, die hard in de flank werd geraakt. Die auto kwam door de klap in de berm terecht. Beide voertuigen raakten flink beschadigd.



De N223 werd vanwege het ongeval volledig afgesloten, de weg was rond 19.30 uur weer vrij volgens verkeersdienst ANWB.