Brandweer redt huisdieren uit woningbrand in Rhenen

Nog wat veel auto’s over nieuwe fiets­straat bij Achterberg

De ventweg langs de Cuneraweg bij Achterberg ligt er weer prachtig bij. De afgelopen tijd is de weg omgetoverd tot een fietsstraat. Daarnaast is de maximumsnelheid op dit deel van de weg verlaagd van 60 naar 30 kilometer per uur. Bovendien is de fietsstraat verboden voor auto’s, behalve als het bestemmingsverkeer betreft.

2 november