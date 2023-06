Cameradichtheid Rhenen onder het landelijk gemiddelde, bijna driehonderd camera's in totaal

Verleden leven: Henk Knoppert 1953 - 2023 Henk Knoppert was ‘Mister Rijnweek’, maar hij deed nog zoveel meer

Mister Rijnweek is niet meer. Henk Knoppert, medeoprichter en organisator van de feestweek in Rhenen is na een ziekbed van ruim drie jaar overleden. ,,We hebben altijd ontzettend veel plezier gehad.”