China Light Festival in Ouwehands Dierenpark is ‘alsof je in een sprookjesparadijs loopt’

De derde keer dat ambassadeur Hong Xu, burgemeester Hans van der Pas en parkeigenaar Marcel Boekhoorn de knop omdraaien blijven de lampjes van de tientallen installaties in het dierenpark branden en kan de voorvertoning beginnen. Door het park staan meer dan dertig lichtkunstwerken met duizenden lichtjes onder gespannen doek. ,,Ontzettend spectaculair”, zegt Carel van Kuilenburg, bezoeker en buurman van het dierenpark. ,,Wij zijn misschien niet zo uitbundig als de Chinezen maar vorig jaar was het al geweldig, en nu is het nog groter en mooier. Alsof je in een sprookjesparadijs loopt.”

Chinese cultuur uitdragen

Een groep Chinezen heeft de afgelopen 25 dagen keihard gewerkt om de draken, dieren, flora en typisch Chinese en Nederlandse items te bouwen. Ze werken voor een organisatie uit de provincie Sichuan, dat bekend staat om haar grootse lichtfestival.



Samuel Lee van Zigong Haitian Culture is één van hen. ,,Soms werkten we zeven dagen per week om het op tijd af te krijgen.” Maar hij is tevreden. ,,Ik hoop dat we op deze manier de Chinese cultuur kunnen uitdragen”, zegt hij.



Dat is ook de wens die ambassadeur Hong Xu uitsprak. De meeste bezoekers zien echter vooral de voorstellingen en de lampjes: ,,Prachtig” concludeert een vrouw terwijl ze nog een foto maakt met haar smartphone. ,,Ik denk dat ik nog eens terug kom.”



Het China Lights Festival is toegankelijk van 21 december 2019 tot en met 29 februari 2020 tussen 17.00 uur en 21.30 uur. Meer informatie op de website van Ouwehands Dierenpark.



