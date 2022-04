Circusbeer uit Oekraïne komt naar Berenbos in Ouwehandsdierenpark

video Zon en vakantie trekken massa's bezoekers naar Ouwehands Dierenpark

Het is druk deze week in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. De zon schijnt, het is voorjaarsvakantie en beklemmende coronamaatregelen behoren tot het verleden. Bovendien werken de dieren goed mee, ze laten zich van hun beste kant zien. Het levert veel blije gezichten op.

3 maart