Cor (55) wilde piloot worden, belandde in de ICT en is nu meubelmaker: ‘Veel meer voldoening’

interview De twee burgemees­ters van Rhenen: ‘Als kinderen moeilijk gaan kijken, weet ik dat ik het anders moet uitleggen’

Waled Al Deyar Bakrle (11) is geboren in Syrië, woont sinds vijf jaar in Rhenen en is sinds vorige week de nieuwe kinderburgemeester van zijn woonplaats. Burgemeester Hans van der Pas is blij met de opvolger van Mila Petersen. ,,Waled is enthousiast, heeft ambitie en wil graag dingen bereiken.”

8 oktober