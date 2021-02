CORONAKAART | Verdubbelde cijfers in Rhenen, Grave, Lingewaard en Oost Gelre; landelijk ook fors meer besmettingen

check jouw gemeenteRHENEN - Het aantal nieuwe besmettingen is in Rhenen, Grave, Lingewaard en Oost Gelre in een week tijd (meer dan) verdubbeld. Bij de meeste andere gemeenten in de regio is ook sprake van oplopende aantallen, landelijk zijn er ook fors meer besmettingen dan bijvoorbeeld drie weken geleden.

De besmettingscijfers zijn volgens de GGD nu weer betrouwbaar, nadat ze door het winterweer lange tijd een vertekend beeld gaven. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 4217 positieve coronatesten geregistreerd. Dat zijn er meer dan duizend meer op de laatste ‘normale’ maandag, 1 februari.

Landelijk steeg het aantal infecties vergeleken met een week eerder met een kleine 20 procent, wat de verdubbeling waar in sommige regiogemeenten sprake van is opmerkelijk maakt. Er zijn in heel het land maar 28 gemeenten waar de besmettingscijfers met 100 procent zijn gestegen.

‘Zeer ernstig'

In het geval van Rhenen betekent het ook meteen dat die gemeente nu weer in de alarmfase ‘zeer ernstig’ terecht is gekomen. Ter relativering: in die gemeenten was het aantal besmettingen per 100.000 een paar maanden geleden wel nog bijna vier keer zo hoog.

In West Maas en Waal lopen de besmettingen ook weer op, nadat die gemeente enkele weken geleden ook al de ranglijst in de regio aanvoerde. Er zijn nu 3,5 op de 1000 mensen de voorbije zeven dagen besmet geraakt, het meeste in de regio en ook landelijk gezien is dat veel.

Minste besmettingen

De kleine gemeente Rozendaal heeft al weken nul besmettingen en voert daarmee de landelijke ranglijst van minste besmettingen per inwoner uiteraard aan. Nummer drie op die lijst in Mook en Middelaar, met maar twee besmettingen in een hele week.

Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 steeg afgelopen etmaal met 32. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. In onze regio waren er overlijdens in Tiel, West-Betuwe en Wijchen.

