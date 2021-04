Crowdfunding om verwaarloosde Ljalja en haar man uit Oekraïne naar Ouwehands Berenbos te halen

Ingrid Vermeulen nieuwe directeur van stichting achter Berenbos in Rhenen

17 juni RHENEN - Bears in Mind, bekend van het Berenbos in Ouwhehands Dierenpark in Rhenen, heeft een nieuw gezicht. Ingrid Vermeulen is vanaf vandaag de nieuwe directeur. Ze volgt Annemarie Weegenaar op, die zo’n 2,5 jaar aan het roer stond.