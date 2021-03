Directeur Ouwehands verbaasd over uitspraken lijsttrekker PvdD: ‘Ze heeft waarschijnlijk geen idee wat er in een dierentuin gebeurt’

check jouw gemeente CORONA­KAART | Verdubbel­de cijfers in Rhenen, Grave, Lingewaard en Oost Gelre; landelijk ook fors meer besmettin­gen

22 februari RHENEN - Het aantal nieuwe besmettingen is in Rhenen, Grave, Lingewaard en Oost Gelre in een week tijd (meer dan) verdubbeld. Bij de meeste andere gemeenten in de regio is ook sprake van oplopende aantallen, landelijk zijn er ook fors meer besmettingen dan bijvoorbeeld drie weken geleden.