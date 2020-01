Dit bevlogen Libanese restaurant gaat verder dan ‘streetfood’ en falafel

De inrichting is typisch on-Nederlands, en doet denken aan een inrichting van Arabische mensen thuis. Mooi is de geleefde houten vloer en de vele ramen. Het restaurant biedt ruimte aan iets meer dan tien tafels en je kijkt uit op een bar en de open keuken. Menig gast houdt even in voor een praatje met de mensen in de keuken. Een boekwerkje met ruime keuze en de uitleg van een Nederlandse bediening maakt het helemaal helder: de kok maakt een verrassingsmaaltijd waarbij eventuele favorieten kunnen worden aangegeven. Of we maken een keuze uit de menukaart.

Vier zeer jong geoogste aubergines

We willen graag een wijn van Domaine des Tourellles, een bekend en geroemd Libanees wijnhuis en een van de twee rode wijnen die per glas zijn te bestellen, maar die wijn is niet op voorraad. Rellen in die streek, legt onze lieve bediening uit. Daarom is de export erg moeilijk.



We gaan voor het andere glas, dat prima is, maar waarschijnlijk onderdoet voor onze eerste keuze. Mooi is dat de wijnen uit Libanon op de kaart voorrang hebben boven de Spaanse en Franse.



Om te beginnen eten we verschillende koude en warme voorgerechten. Makdous bijvoorbeeld, dat er prachtig uitziet. Vier zeer jong geoogste aubergines zijn ingelegd en hebben een frisse smaak gekregen. De groente is opengesneden, gevuld met noten en heeft een dressing van olie en paprika.



Ernaast staat een bord dat doet denken aan filet americain, maar dan zachter. Het is inderdaad rundvlees, heel fijn gemalen en gemengd met frisse kruiden als munt en heel fijne rode ui. Met de nog warme platbroden als lepel is het heerlijk eten.