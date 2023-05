Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Midden-Nederland

Grote teleurstel­ling voor schoolkin­de­ren Driebergen: vandalen trappen voedselbos­je op plein kapot

Het voedselbosje op het schoolplein van basisschool CBS Coolsma in Driebergen is kapotgetrapt door vandalen. Kinderen uit groep 7 troffen de bomen en plantjes maandagochtend vernield aan. Vermoedelijk is dit op zaterdag of zondag gebeurd. De daders zijn nog onbekend.