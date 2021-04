Dodenherdenking op de Grebbeberg ook dit jaar zonder publiek

Scholieren brengen gedichten

Live te zien

Via RTV Utrecht en het YouTube-kanaal van de Koninklijke Landmacht is de herdenking rechtstreeks te volgen. De uitzending van RTV Utrecht begint om 19.30 uur en eindigt rond 20.15 uur. Tussen 18.50 en 19.30 uur kunt u via het YouTubekanaal van de Koninklijke Landmacht een registratie bekijken van het Herdenkingsconcert dat de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ op 12 april gaf in de Gedachteniskerk in Rhenen.