Dove man uit Ede met stalen pijp geslagen in Rhenen: 'Er waren getuigen'

RHENEN - Een 28-jarige man uit Ede is zaterdag in Rhenen zwaar mishandeld na een verkeersconflict. Het slachtoffer werd met een stalen pijp in het gezicht geslagen. De politie zoekt getuigen.

Op parkeerplaats De Brakken in Rhenen is zaterdag rond 14.30 uur een dove man uit Ede fors mishandeld in zijn auto. Een andere automobilist wilde er achteruit rijden maar kreeg daartoe naar zijn mening niet voldoende ruimte van de Edenaar. Daarop stapte de verdachte - een nog onbekende man - uit zijn auto met in zijn handen een stalen pijp.

Vanwege de warmte had de Edenaar het raam van zijn portier open. De verdachte liep op hem af en sloeg hem door de opening met de stalen pijp in zijn gezicht. Volgens de politie resulteerde dat in behoorlijk aangezichtsletsel.

De dader, bij hem in de auto zat nog een vrouw op de bijrijdersstoel, is vervolgens vertrokken. De politie is nu naar hem op zoek.

Mensen schrokken

Doordat het slachtoffer doof is en wat moeilijker communiceert, heeft het even geduurd voor de juiste hulp ter plekke kwam. ,,Hij is in eerste instantie de Jumbo supermarkt in gerend om hulp te vragen. Mensen schrokken daar van hem. Wij kregen dan ook de melding dat er een verwarde man in de Jumbo liep met een bebloed gezicht,’’ vertelt de agent die als eerste ter plaatse was.

Het slachtoffer kon zelf niet met hulpdiensten bellen. ,,Hij heeft geen telefoon. Omdat hij doof is en niet kan bellen, heeft dat voor hem weinig toegevoegde waarde,’’ aldus de agent.

Diepe wond

Omdat de gewonde man door had dat hij niet werd begrepen is hij vervolgens met zijn auto naar het gemeentehuis gereden in de hoop daar hulp te krijgen. Omdat daar op zaterdag niemand aanwezig is, besloot de man opnieuw naar Jumbo te gaan. Daar was de politie inmiddels gearriveerd. Tien minuten later kwam ook de ambulance ter plaatse. De Edenaar is in de ziekenwagen meegenomen naar het ziekenhuis in zijn woonplaats.

,,Hij was soms duizelig, maar is al die tijd bij bewustzijn gebleven. Hij vertrok zijn gezicht wel van de pijn. Hij had een diepe wond en wat zwelling,’’ zegt de politieman.

'Er waren getuigen'

Hij weet zeker dat er getuigen zijn die de mishandeling hebben gezien en roept hen dan ook op zich te melden.

,,Het slachtoffer kon voor het incident niet verder achteruit rijden doordat er nog een auto achter hem stond. De bestuurder van die auto moet haast iets gezien hebben. Ook hebben we een oudere man gesproken die drie gehandicapte meisjes had gehoord over een gevaarlijke man met een stalen pijp in zijn handen. Mogelijk weten zij meer en kunnen ze ons helpen de dader op te sporen.’’